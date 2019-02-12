Самарский депутат стал зампредом комитета Госдумы по противодействию коррупции
Депутат Государственной думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн стал заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.
- На этот пост я был избран единогласно. За мою кандидатуру проголосовали все 416 депутатов. Благодарю коллег за доверие, - сообщил у себя в Твиттере народный избранник.
Напомним, что Александр Хинштейн представляет партию «Единая Россия». Его избрали в нижнюю палату парламента на довыборах 9 сентября прошлого года по 158 округу в Самарской области. На посту зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции он сменит Анатолия Выборного.
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ИСТОЧНИК KP.RU