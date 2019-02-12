2019-02-12T11:45:14+03:00
Общество

Самарский депутат стал зампредом комитета Госдумы по противодействию коррупции

На этот пост единогласно избрали Александра Хинштейна
Анастасия ФИЛАТОВА
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Александра Хинштейна избрали единогласноАлександра Хинштейна избрали единогласноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Депутат Государственной думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн стал заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

- На этот пост я был избран единогласно. За мою кандидатуру проголосовали все 416 депутатов. Благодарю коллег за доверие, - сообщил у себя в Твиттере народный избранник.

Напомним, что Александр Хинштейн представляет партию «Единая Россия». Его избрали в нижнюю палату парламента на довыборах 9 сентября прошлого года по 158 округу в Самарской области. На посту зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции он сменит Анатолия Выборного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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