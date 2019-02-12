2019-02-12T11:58:53+03:00
Происшествия

В Нефтегорском районе в столкновении двух отечественных легковушек погиб человек

Авария произошла поздно ночью на трассе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по самарской областиФото: ГУ МВД по самарской области
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В понедельник, 11 февраля, примерно в 1:50 на 70 км трассы «Подъезд к Оренбургу от М-5 «Урал» в Нефтегорском районе произошло смертельное ДТП с участием двух отечественных легковушек.

- 20-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», двигаясь со стороны Самары в направлении Нефтегорска, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада Гранта» под управлением 33-летнего мужчины, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Одной из легковушек смяло всю переднюю часть

Одной из легковушек смяло всю переднюю часть

В результате случившегося пострадали два человека, которые находились в «Гранте». Это водитель и его 34-летний пассажир. Первому медики назначили амбулаторное лечение, а второй скончался от полученных травм в больнице. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку, по результатам которой было принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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