2019-02-12T12:27:10+03:00
Происшествия

Жительница Сызрани скрутила в магазине грабителя

Смелая женщина оказалась сотрудницей Росгвардии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: rosgvard.ruФото: rosgvard.ru
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На днях посетитель одного из магазинов Сызрани попался на краже. Мужчина спрятал под своей курткой неоплаченный товар и попытался покинуть с ним торговую точку. В этот момент маневр злоумышленника заметила еще одна посетительница магазина. Она скрутила мужчину и вызвала полицию. Как выяснилось, женщина является сотрудницей Росгвардии.

- Старший сержант полиции Екатерина Плешакова задержала грабителя в свободное от работы время. В тот день у нее был выходной, и она решила пойти в магазин за продуктами. Заметив подозрительного мужчину, пытающегося вынести из магазина неоплаченный товар, она задержала его, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Екатерина Плешакова передала грабителя прибывшим на место полицейским. Как выяснилось, им оказался ранее судимый 30-летний житель Сызрани. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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