2019-02-12T14:00:41+03:00
Общество

В Самаре пройдет сбор вторсырья на благотворительность

Приниматься будут одежда, картон, бумага, бутылки и лампочки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сбор вторсырья пройдет возле парка Гагарина и около сквера на проспекте ЛенинаСбор вторсырья пройдет возле парка Гагарина и около сквера на проспекте Ленина
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Жителям Самары предлагают поучаствовать в сборе отходов и вещей для переработки и вторичного использования. В дальнейшем все собранное вторсырье будет отправлено на благотворительность.

- Акция пройдет 2 марта с 10:00 до 14:00 у входа в парк имени Гагарина со стороны улицы Советской Армии и в сквере на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко. Будут приниматься бумага, картон, алюминиевые и жестяные банки, металлолом, целые и разбитые банки и бутылки, пластик, ПЭТ-бутылки, одежда, пенопласт, лампы, батарейки и аккумуляторы, а также органическое отходы, - рассказали организаторы мероприятия.

Основные отходы отправят на переработку на одно из предприятий Самары. Вырученные средства пойдут в благотворительные организации. Хорошую одежду передадут нуждающимся, а плохую — на подстилки в приюты. Органика пойдет на создание компоста в рамках проекта «Расти Город».

ИСТОЧНИК KP.RU

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