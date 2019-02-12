В Тольятти водитель грузовой "Газели" сбил на "зебре" 8-летнюю девочку
Школьница переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора
Фото: ГУ МВД по Самарской области
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В понедельник, 11 февраля, примерно в 16:00 на улице Ларина в Центральном районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Там водитель грузовой "Газели" сбил 8-летнюю девочку.
- 42-летний водитель грузовика ехал в направлении улицы Герцена. В пути следования он не пропустил девочку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В результае произошедшего девочка получила различные травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. В настоящее время по факту случившегося полицейские проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU