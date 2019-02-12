Дебютный гол Зиньковского помог «Крыльям Советов» обыграть латвийский «Спартак»

12 Февр. 14:20 2019-02-12T14:20:41+03:00

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Во вторник, 12 февраля, в Турции прошел контрольный матч между самарским футбольным клубом «Крылья Советов» и латвийским «Спартаком».

Счет в матче на 27 минуте открыли самарцы. У них отличился Денис Ткачук. Правда, надолго свое преимущество «Крыльям» удержать не удалось. На 34 минуте «Спартак» забил ответный гол. Второй мяч в сетку ворот Конюхова влетел на 44 минуте. Во втором тайме на 57 минуте счет в матче сравнял Антон Зиньковский. Этот гол стал для него дебютным в составе самарской команды. На 63 минуте вновь отличился Денис Ткачук. Через 12 минут его успех повторил Сергей Корниленко. А за пять минут до окончания матча Ваня Вучичевич сделал счет разгромным — 5:2. В итоге встреча закончилась победой «Крыльев Советов».

Сегодня самарской команде предстоит провести еще один контрольный матч на сборах в Турции. На этот раз ее противником станет «Кайсар» из Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU