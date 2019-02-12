В День всех влюбленных в Самарской области поженятся 35 пар

12 Февр. 14:43 2019-02-12T14:43:47+03:00

В Валентинов день будут работать только Дворцы бракосочетаний в Самаре и Тольятти Фото: Архив "КП"

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В Самарской области в День всех влюбленных свадебного ажиотажа не предвидится. Дело в том, что 14 февраля в этом году выпадает на четверг — это неприемный день в районных ЗАГСах. Однако и это не преграда для тех, кто хочет связать себя узами брака. В Валентинов день в регионе планируют пожениться 35 пар.

- В День всех влюбленных в Самарской области будут работать только дворцы бракосочетаний. Они есть в Самаре и Тольятти. В областной столице поженятся 17 пар, а в Автограде — 18 пар, — сообщили «Комсомольской правде — Самара» в управлении ЗАГСа по региону.

Напомним, что в Тольятти дворец бракосочетания находится на улице Революционной, а в Самаре на улице Молодогвардейской.

ИСТОЧНИК KP.RU