В День всех влюбленных в Самарской области поженятся 35 пар
В Самарской области в День всех влюбленных свадебного ажиотажа не предвидится. Дело в том, что 14 февраля в этом году выпадает на четверг — это неприемный день в районных ЗАГСах. Однако и это не преграда для тех, кто хочет связать себя узами брака. В Валентинов день в регионе планируют пожениться 35 пар.
- В День всех влюбленных в Самарской области будут работать только дворцы бракосочетаний. Они есть в Самаре и Тольятти. В областной столице поженятся 17 пар, а в Автограде — 18 пар, — сообщили «Комсомольской правде — Самара» в управлении ЗАГСа по региону.
Напомним, что в Тольятти дворец бракосочетания находится на улице Революционной, а в Самаре на улице Молодогвардейской.
ИСТОЧНИК KP.RU