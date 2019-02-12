Самарцам рассказали, как исправить плохую кредитную историю

12 Февр. 15:03 2019-02-12T15:03:57+03:00

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У каждого россиянина теперь есть персональный кредитный рейтинг – от 250 до 850 баллов. От него зависит решение, которое примет банк в отношении конкретного заемщика, а сам он, запросив свои данные в Бюро кредитных историй, сможет понимать, стоит ли ему рассчитывать на помощь банка или придется обойтись собственными силами. В рейтинге учитывается все – прошлая и текущая кредитная история, социально-демографический статус и даже данные о родственниках и созаемщиках.

- Клиент, набравший 690-850 баллов, может выбирать любой банк и рассчитывать на минимальную кредитную ставку. 650-690 – стандартный рейтинг, при котором человеку доступны общие условия кредитования. 600-650 баллов – удовлетворительная оценка кредитной истории – кредит возможен, но условия будет диктовать банк. 500-600 балов позволят получить лишь определенные виды кредитов (например, обеспеченный) по повышенной ставке. 300-500 баллов практически гарантируют отказ. В этом случае доступны только микрозаймы, - объяснила руководитель направления жилищного кредитования самарского отделения ПАО «Сбербанк» Ольга Третьякова.

Что же делать людям с плохой кредитной историей? Можно ли повысить свой рейтинг?

-Банк оценивает платежеспособность заемщика по текущей кредитной истории, - рассказала управляющий банком «Открытие» в Самарской области Зарина Плукчи. – Eсли 10 лет назад человек по молодости и неопытности допускал просрочки, а сегодня демонстрирует платежную дисциплину, то кредитный рейтинг изменится. Если у клиента в течение последних трех лет безупречная кредитная история, она перевесит просрочку многолетней давности. Очень важен последний год истории. Важно не допускать просрочки более 30 дней – это большой минус в кредитном портрете. Если клиент обращается за займом, имея высокую степень закредитованности, это тоже минус, даже если он при этом аккуратно гасит платежи.

ИСТОЧНИК KP.RU