2019-02-12T15:03:57+03:00
Общество

Самарцам рассказали, как исправить плохую кредитную историю

На круглом столе «КП-Самара» жителям города объяснили, как будет работать новая система проверки платежеспособности
Александра БЕЛОВА
Поделиться:
Круглый стол в пресс-центре "КП-Самара"Круглый стол в пресс-центре "КП-Самара"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

У каждого россиянина теперь есть персональный кредитный рейтинг – от 250 до 850 баллов. От него зависит решение, которое примет банк в отношении конкретного заемщика, а сам он, запросив свои данные в Бюро кредитных историй, сможет понимать, стоит ли ему рассчитывать на помощь банка или придется обойтись собственными силами. В рейтинге учитывается все – прошлая и текущая кредитная история, социально-демографический статус и даже данные о родственниках и созаемщиках.

- Клиент, набравший 690-850 баллов, может выбирать любой банк и рассчитывать на минимальную кредитную ставку. 650-690 – стандартный рейтинг, при котором человеку доступны общие условия кредитования. 600-650 баллов – удовлетворительная оценка кредитной истории – кредит возможен, но условия будет диктовать банк. 500-600 балов позволят получить лишь определенные виды кредитов (например, обеспеченный) по повышенной ставке. 300-500 баллов практически гарантируют отказ. В этом случае доступны только микрозаймы, - объяснила руководитель направления жилищного кредитования самарского отделения ПАО «Сбербанк» Ольга Третьякова.

Что же делать людям с плохой кредитной историей? Можно ли повысить свой рейтинг?

-Банк оценивает платежеспособность заемщика по текущей кредитной истории, - рассказала управляющий банком «Открытие» в Самарской области Зарина Плукчи. – Eсли 10 лет назад человек по молодости и неопытности допускал просрочки, а сегодня демонстрирует платежную дисциплину, то кредитный рейтинг изменится. Если у клиента в течение последних трех лет безупречная кредитная история, она перевесит просрочку многолетней давности. Очень важен последний год истории. Важно не допускать просрочки более 30 дней – это большой минус в кредитном портрете. Если клиент обращается за займом, имея высокую степень закредитованности, это тоже минус, даже если он при этом аккуратно гасит платежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре построят лыжероллерную трассу, которая будет работать круглый год
В Самаре чиновники игнорировали жалобы людей и были оштрафованы на 33 тысячи рублей
В Самаре три сестры-сироты получили для проживания разрушенную квартиру
Знакомые пропавшей в Тольятти девочки: она гуляет с 12 лет
Экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова, замешанного в коррупции, оставили в СИЗО до 23 апреля
Самарцы, сделавшие мурал в честь победы России над Испанией на ЧМ-2018, разрисовали завод "Авиаагрегат"
"Вороне как-то Бог...": В Самаре запустили флеш-моб в честь 250-летия Ивана Крылова
В Самарской области прокуратура хочет лишить прав двух наркоманов
В Тольятти полицейский помог женщине, едва не родившей в пробке, добраться до больницы
В Тольятти разыскивают пропавшую две недели назад 15-летнюю девочку
Посреднице по делу самарского следователя Веры Рабинович продлили домашний арест
В Самарской области впервые составили протокол за стоянку вертолета в неположенном месте
Станислав Черчесов побывал в расположении «Крыльев Советов»
К борьбе с пробками в Самаре хотят подключить искусственный интеллект
На стройплощадке «Кошелев-проекта» подломилась и упала стрела крана
В Самарской области оплатить эвакуацию автомобиля можно будет в течение 30 дней
«Присылайте ваши короткометражки»: киноработы самарцев могут попасть на большой экран
Культуру в самарскую глубинку привезут на колесах
В Самаре хотят убрать уличные колонки с водой
На Волге у села Рождествено столкнулись два судна на воздушной подушке