2019-02-12T15:10:37+03:00
Общество

Правительство РФ выделило 375,5 млн рублей на строительство легкоатлетического манежа в Тольятти

Ранее планировалось, что эти работы будут вестись на средства областного бюджета
Анастасия ФИЛАТОВА
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Спортобъект построят на территории стадиона "Торпедо"Спортобъект построят на территории стадиона "Торпедо"
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Тольятти получит из федерального бюджета 375,5 млн рублей на проектирование и строительство легкоатлетического манежа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

- Средства будут выделены в 2019 году в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», - говорится в тексте документа.

Напомним, крытый легкоатлетический манеж планируется построить на территории стадиона «Торпедо», который находится на улице Революционной. В спортобъекте разместят трибуны для зрителей на 350 мест, беговые дорожки, секторы для прыжков, метания диска и для толкания ядра. Отметим, ранее планировалось, что легкоатлетический манеж будет строиться на средства областного бюджета. Срок окончания работ — до 31 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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