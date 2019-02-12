Правительство РФ выделило 375,5 млн рублей на строительство легкоатлетического манежа в Тольятти
Тольятти получит из федерального бюджета 375,5 млн рублей на проектирование и строительство легкоатлетического манежа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
- Средства будут выделены в 2019 году в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», - говорится в тексте документа.
Напомним, крытый легкоатлетический манеж планируется построить на территории стадиона «Торпедо», который находится на улице Революционной. В спортобъекте разместят трибуны для зрителей на 350 мест, беговые дорожки, секторы для прыжков, метания диска и для толкания ядра. Отметим, ранее планировалось, что легкоатлетический манеж будет строиться на средства областного бюджета. Срок окончания работ — до 31 декабря 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU