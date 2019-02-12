2019-02-12T15:15:36+03:00
Умные вещи

Самарским журналистам показали цифровые возможности села

Интернет пришел в больницы и школы глубинки
Кирилл КАРИМОВ
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«Ростелеком» совместно с департаментом информационных технологий и связи Самарской области провел в Большечерниговском районе губернии пресс-тур «Цифровая экономика для сельчан». Представители средств массовой информации посетили офис врачей общей практики, пообщались с учениками и преподавателями образовательного центра села Августовка и протестировали работу точки беспроводного доступа в сеть, построенной по проекту УЦН в поселке Пекилянка.

Врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин рассказал журналистам о том, что делается для обеспечения жителей губернии высокоскоростным доступом в интернет: «Основное внимание мы планируем уделить программе «Информационная инфраструктура». Она подразумевает подключение к скоростному интернету объектов социальной сферы и государственных учреждений. Надеемся, что при помощи компании «Ростелеком» и правительства области необходимые коммуникации в 2019–2020 годах будут построены».

В офисе врачей общей практики журналисты увидели, как доктор записывает пациента на прием в самарскую больницу через электронную регистратуру.

Врач общей практики Наталья Беседина: «С появлением интернета работать стало удобнее. Мы можем оперативно получать данные о наличии нужных медикаментов на сайте ближайшей аптеки. Можем запрашивать по электронной почте результаты лабораторных исследований. А при помощи больничного портала легко записывать пациентов на консультацию в областную поликлинику на нужные дату и время».

В Большечерниговском районе «Ростелеком» подключил к интернету пять лечебно-профилактических учреждений. Скорость передачи данных в больницах поселков Глушицкий, Петровский и Восточный, а также сел Августовка и Украинка − 10 Мбит/с.

В образовательном центре Августовки представители СМИ посетили компьютерный класс и оценили возможности Wi-Fi-точек. Гости узнали, что в низовые метели школьный автобус не выходит в рейс, а ребята из соседних сел учатся дома и поддерживают связь с педагогами онлайн.

В поселке Пекилянка заработала точка беспроводного коллективного доступа в интернет. Журналисты протестировали скорость передачи данных − она превысила 20 Мбит/с.

Заместитель директора Самарского филиала ПАО «Ростелеком» – технический директор Петр Могилевский: «В рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства на территории района компания построила 120 км волоконно-оптических линий связи. Возможность пользоваться бесплатным беспроводным интернетом получили более 3,5 тысячи жителей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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