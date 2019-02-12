2019-02-12T15:32:52+03:00
Общество

Самарские таможенники задержали более 600 кг украинских карамелек

Санкционные сладости пытались ввезти в регион из Казахстана
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарская таможняФото: Самарская таможня
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Попытки ввезти в Самарскую области санкционные украинские сладости все не прекращаются. Недавно таможенники задержали фуру с более чем 600 кг конфет, запрещенных к ввозу на территорию РФ.

- Партию санкционных конфет, произведенных на украинской фабрике Roshen, везли из Республики Казахстан. Весь «сладкий груз» пришлось изъять, - рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни Рустам Тунтаев.

По факту произошедшего было возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию». Нарушителю грозит штраф и конфискация товара.

Напомним, что недавно самарские таможенники задержали похожую партию сладостей. В тот раз из Казахстана пытались везти 70 кг конфет производства фабрики Roshen. Все они тоже были изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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