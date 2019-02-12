2019-02-12T15:57:11+03:00
Общество

В Самарской области «укатают» в асфальт почти 4 млрд рублей

Большая часть денег пойдет на ремонт дорог в городах региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Безопасные и качественные дорогиФото: Безопасные и качественные дороги
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В 2019 году города и районы Самарской области получат 3,9 млрд рублей из регионального дорожного фонда на ремонт дорог. Большая часть денег — 3,383 млрд рублей — пойдет на приведение в порядок городских дорог, а еще 673 млн рублей будут направлены на ремонт дворов и внутриквартальных проездов. При этом это не окончательная сумма субсидий.

- Объем средств, выделяемых на ремонт дорог, планируется увеличить до 4,6 млрд рублей, сейчас готовится соответствующая документация, - рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Самара в этом году получит 1,7 млрд рублей, часть из которых — 300 млн рублей — направят на ремонт дорог во внутригородских районах. Тольятти выделили 1 млрд рублей, в том числе 286 млн рублей на ремонт дворов. Также дороги областной столицы и Автограда будут ремонтировать за счет средств нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В его рамках в Самаре в этом году приведут в порядок 50 км дорог, а в Тольятти — 17 км. Всего же в регионе в рамках этого проекта обновят 247 км дорог. На эти цели выделят 5,27 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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