2019-02-12T16:35:55+03:00
Происшествия

Жительница Самары попала под суд за попытку сбыть героин на полмиллиона рублей

Женщине может провести за решеткой несколько лет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дело самарчанки рассмотрит Кировский районный судДело самарчанки рассмотрит Кировский районный судФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом 40-летняя местная жительница, которую обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской транспортной прокуратуры.

- 12 сентября 2018 года женщина купила у своего знакомого 105 упаковок героина. В дальнейшем она планировала все это сбыть, но не смогла — ее задержали в тот же день, - рассказали правоохранители.

При обыске стражи порядка нашли у самарчанки героин на общую сумму более полумиллиона рублей. В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в Кировский районный суд Самары. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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