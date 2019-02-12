Жительница Самары попала под суд за попытку сбыть героин на полмиллиона рублей
В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом 40-летняя местная жительница, которую обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской транспортной прокуратуры.
- 12 сентября 2018 года женщина купила у своего знакомого 105 упаковок героина. В дальнейшем она планировала все это сбыть, но не смогла — ее задержали в тот же день, - рассказали правоохранители.
При обыске стражи порядка нашли у самарчанки героин на общую сумму более полумиллиона рублей. В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в Кировский районный суд Самары. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU