Житель Тольятти во время заседания обматерил судью и попал под уголовную статью
В Тольятти за оскорбление судьи будут судить местного жителя. Ему грозит уголовная ответственность за то, что он не сдержался при назначении ему наказания за административное нарушение.
- 15 августа 2018 года мужчина, находясь в зале судебного заседания, при оглашении постановления о назначении ему двух суток ареста за употребление наркотических средств, высказал в адрес судьи грубую нецензурную брань, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
В отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело по статье "Неуважение к суду". В настоящее время правоохранители направили его на рассмотрение в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU