Житель Тольятти во время заседания обматерил судью и попал под уголовную статью

12 Февр. 16:59 2019-02-12T17:02:15+03:00

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В Тольятти за оскорбление судьи будут судить местного жителя. Ему грозит уголовная ответственность за то, что он не сдержался при назначении ему наказания за административное нарушение.

- 15 августа 2018 года мужчина, находясь в зале судебного заседания, при оглашении постановления о назначении ему двух суток ареста за употребление наркотических средств, высказал в адрес судьи грубую нецензурную брань, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело по статье "Неуважение к суду". В настоящее время правоохранители направили его на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU