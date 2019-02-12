Без туфлей входа нет: жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына зовет женщин на конкурс красоты
Ксения Царицына, модель и жена олигарха самарского происхождения Алексея Шаповалова, зовет женщин на участие в конкурсе «Миссис Россия Мира - 2019». Instagram-дива стала амбассадором этого конкурса.
- Дорогие Красавицы!!! 16 февраля В 12-00, ждём вас на кастинг национального конкурса Красоты «Миссис Россия Мира 2019», - написала Царицына в своем профиле.
Кастинг пройдет в Москве 16 февраля. Конкурсанткам необходимо записаться, иметь при себе паспорт и туфли.
Ксения Царицына, проживающая с семейством в Объединенных Арабских Эмиратах, тала победительницей этого конкурса в 2018 году и собирается представлять Россию на конкурсе «Миссис Мира».
ИСТОЧНИК KP.RU