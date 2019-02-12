Без туфлей входа нет: жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына зовет женщин на конкурс красоты

12 Февр. 17:40 2019-02-12T17:40:46+03:00

Правда, придется для этого ехать в Москву

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Ксения Царицына, модель и жена олигарха самарского происхождения Алексея Шаповалова, зовет женщин на участие в конкурсе «Миссис Россия Мира - 2019». Instagram-дива стала амбассадором этого конкурса.

- Дорогие Красавицы!!! 16 февраля В 12-00, ждём вас на кастинг национального конкурса Красоты «Миссис Россия Мира 2019», - написала Царицына в своем профиле.

Кастинг пройдет в Москве 16 февраля. Конкурсанткам необходимо записаться, иметь при себе паспорт и туфли.

Ксения Царицына, проживающая с семейством в Объединенных Арабских Эмиратах, тала победительницей этого конкурса в 2018 году и собирается представлять Россию на конкурсе «Миссис Мира».

ИСТОЧНИК KP.RU