2019-02-12T17:40:46+03:00
Общество

Без туфлей входа нет: жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына зовет женщин на конкурс красоты

Правда, придется для этого ехать в Москву
Кирилл КАРИМОВ
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instagram.com/ksenia_tsaritsina/instagram.com/ksenia_tsaritsina/Фото: Instagram.com
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Ксения Царицына, модель и жена олигарха самарского происхождения Алексея Шаповалова, зовет женщин на участие в конкурсе «Миссис Россия Мира - 2019». Instagram-дива стала амбассадором этого конкурса.

- Дорогие Красавицы!!! 16 февраля В 12-00, ждём вас на кастинг национального конкурса Красоты «Миссис Россия Мира 2019», - написала Царицына в своем профиле.

Кастинг пройдет в Москве 16 февраля. Конкурсанткам необходимо записаться, иметь при себе паспорт и туфли.

Ксения Царицына, проживающая с семейством в Объединенных Арабских Эмиратах, тала победительницей этого конкурса в 2018 году и собирается представлять Россию на конкурсе «Миссис Мира».

ИСТОЧНИК KP.RU

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