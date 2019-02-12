2019-02-12T20:55:27+03:00
Общество

За укус ребенка бешенной собакой в Самарской области отвечать никто не будет

У пса не оказалось хозяина
Кирилл КАРИМОВ
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Пес оказался бешеннымПес оказался бешеннымФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По результатам проверки нападения собаки на ребенка в Сызрани 25 ноября 2018 года правоохранители возбуждать уголовное дело не стали. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

Как объяснили в ведомстве, было установлено, что собака была бесхозной. В другом бы случае владельца пса наказали. В тоже время, власти города принимали меры по контролю за прекращением распространения бродячих животных.

Напомним, 25 ноября прошлого года в районе Образцовской площадки в Сызрани крупная собака вцепилась в лицо трехлетнего малыша. После выяснилось, что пес был бешенный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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