За укус ребенка бешенной собакой в Самарской области отвечать никто не будет
У пса не оказалось хозяина
Пес оказался бешеннымФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По результатам проверки нападения собаки на ребенка в Сызрани 25 ноября 2018 года правоохранители возбуждать уголовное дело не стали. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.
Как объяснили в ведомстве, было установлено, что собака была бесхозной. В другом бы случае владельца пса наказали. В тоже время, власти города принимали меры по контролю за прекращением распространения бродячих животных.
Напомним, 25 ноября прошлого года в районе Образцовской площадки в Сызрани крупная собака вцепилась в лицо трехлетнего малыша. После выяснилось, что пес был бешенный.
ИСТОЧНИК KP.RU