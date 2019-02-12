В Сызрани нашли полтонны сомнительных орехов и сухофруктов
Предприниматель не смог подтвердить происхождение товара
Продукты могут быть небезопасныФото: Архив "КП"
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Во вторник, 12 февраля, в Сызрани сотрудники транспортной прокуратуры обнаружили, что один из местных предпринимателей продавал пищевые продукты без документов. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
- В торговой точке обнаружены более 500 кг орехов, сухофруктов и других продуктов, подчеркнули в ведомстве. - На упаковках не было ярлыков, которые указывают на происхождение товара.
Сам предприниматель не смог предъявить сопроводительные документы на сельскохозяйственные продукты.
Теперь в отношении бизнесмена возбуждено административное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU