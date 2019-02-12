Батареи получили огня: ремонт теплотрассы в центре Самары завершен

12 Февр. 19:02 2019-02-12T19:02:13+03:00

Весь день дома и объекты социнфраструктуры снабжались теплом по резервной схеме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Представители «Предприятии тепловых сетей» отчитались о завершении ремонтных работ на проспекте Ленина. Последствия коммунальной аварии ликвидировали, а в квартиры горожан возвращается тепло.

- Работы завершили в 18:20, - пояснили коммунальщики. - Во время ремонта в тепловой камере, расположенной на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко, установили дополнительную запорную арматуру. Благодаря этому теплоэнергетики устраняли повреждение на трубопроводе без ограничения ресурсоснабжения.

Напомним, очередной прорыв на теплотрассе в Самаре произошел сегодня утром. В результате этого без отопления остались 24 жилых дома, два садика и две школы. Кроме того, получили ожоги двое мужчин, которые проходили возле место аварии в момент прорыва.

ИСТОЧНИК KP.RU