2019-02-12T19:19:00+03:00
Экономика

Антимонопольщики не заметили завышения цен на бензин в Самарской области

Нефтяники соблюдают договоренности
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Впрочем, горожане дорожающий бензин замечают каждый деньВпрочем, горожане дорожающий бензин замечают каждый деньФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Еженедельный мониторинг топливного рынка Самарской области не выявил завышенных цен на бензин. Об этом сообщает УФАС по региону.

- По результатам сравнительного анализа цен, установленных на АЗС в отношении которых проводится мониторинг, было установлено, что по состоянию на 1 февраля 2019 года обязательства соблюдаются нефтяниками, которые являются субъектами мониторинга Самарского УФАС России, - заметили в ведомстве.

Антимонопольщики проверили цены на заправках ПАО "Самаранефтепродукт", ПАО "ЛукойлУралНефтепродукт" и ПАО "Татнефть". Средняя стоимость бензина марки АИ-92 за литр составляет 41,27 руб., АИ-95 - 44,37 руб./л, дизтопливо - 45,49 руб./л.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре построят лыжероллерную трассу, которая будет работать круглый год
В Самаре чиновники игнорировали жалобы людей и были оштрафованы на 33 тысячи рублей
В Самаре три сестры-сироты получили для проживания разрушенную квартиру
Знакомые пропавшей в Тольятти девочки: она гуляет с 12 лет
Экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова, замешанного в коррупции, оставили в СИЗО до 23 апреля
Самарцы, сделавшие мурал в честь победы России над Испанией на ЧМ-2018, разрисовали завод "Авиаагрегат"
"Вороне как-то Бог...": В Самаре запустили флеш-моб в честь 250-летия Ивана Крылова
В Самарской области прокуратура хочет лишить прав двух наркоманов
В Тольятти полицейский помог женщине, едва не родившей в пробке, добраться до больницы
В Тольятти разыскивают пропавшую две недели назад 15-летнюю девочку
Посреднице по делу самарского следователя Веры Рабинович продлили домашний арест
В Самарской области впервые составили протокол за стоянку вертолета в неположенном месте
Станислав Черчесов побывал в расположении «Крыльев Советов»
К борьбе с пробками в Самаре хотят подключить искусственный интеллект
На стройплощадке «Кошелев-проекта» подломилась и упала стрела крана
В Самарской области оплатить эвакуацию автомобиля можно будет в течение 30 дней
«Присылайте ваши короткометражки»: киноработы самарцев могут попасть на большой экран
Культуру в самарскую глубинку привезут на колесах
В Самаре хотят убрать уличные колонки с водой
На Волге у села Рождествено столкнулись два судна на воздушной подушке