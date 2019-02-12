Антимонопольщики не заметили завышения цен на бензин в Самарской области
Еженедельный мониторинг топливного рынка Самарской области не выявил завышенных цен на бензин. Об этом сообщает УФАС по региону.
- По результатам сравнительного анализа цен, установленных на АЗС в отношении которых проводится мониторинг, было установлено, что по состоянию на 1 февраля 2019 года обязательства соблюдаются нефтяниками, которые являются субъектами мониторинга Самарского УФАС России, - заметили в ведомстве.
Антимонопольщики проверили цены на заправках ПАО "Самаранефтепродукт", ПАО "ЛукойлУралНефтепродукт" и ПАО "Татнефть". Средняя стоимость бензина марки АИ-92 за литр составляет 41,27 руб., АИ-95 - 44,37 руб./л, дизтопливо - 45,49 руб./л.
ИСТОЧНИК KP.RU