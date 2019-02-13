2019-02-13T08:03:18+03:00
Спорт

«Крылья Советов» всухую разгромили казахстанский «Кайсар»

Самарские футболисты забили три безответных мяча
Анастасия ФИЛАТОВА
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"Крылья" завершили сборы в Турции тремя победами и одной ничьей"Крылья" завершили сборы в Турции тремя победами и одной ничьейФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Во вторник, 12 февраля, в Турции прошел заключительный для самарских «Крыльев Советов» матч. Они встречались там с казахстанским «Кайсаром». Этого соперника самарцы обыграли так же легко, как и латвийский «Спартак».

Счет в матче на 13 минуте открыл Максим Канунников. Спустя минуту преимущество «Крыльев» удвоил Джано Ананидзе. Еще один гол самарцы забили на 37 минуте матча. Отличился Паул-Виорел Антон. Во втором тайме счет не изменился, в итоге матч закончился разгромной победой «Крыльев Советов» со счетом 3:0.

Отметим, что всего на турецком сборе самарцы провели четыре матча, в трех из них они одержали победу, один раз сыграли вничью. Как сообщает пресс-служба «Крыльев Советов», сегодня, 13 февраля, команда проведет восстановительную тренировку, а затем у футболистов будет несколько выходных дней. В следующий понедельник, 18 февраля, самарцы начнут третий учебно-тренировочный сбор в Белеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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