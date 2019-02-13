2019-02-13T08:16:30+03:00
Общество

Налоговая в Самаре приглашает собственников коммерческой недвижимости сверить сведения об арендаторах

Информацию о порядке проведения сверки можно получить по телефонам 933-45-43 и 933-45-54
Поделиться:
Информацию о порядке проведения сверки можно получить по телефонам 933-45-43 и 933-45-54 или направив контактную информацию на адрес электронной почты opercont.r6316@nalog.ruИнформацию о порядке проведения сверки можно получить по телефонам 933-45-43 и 933-45-54 или направив контактную информацию на адрес электронной почты opercont.r6316@nalog.ruФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

ИФНС России по Октябрьскому району Самары приглашает собственников коммерческой недвижимости, находящейся на территории района, которые предоставляют помещения по договорам аренды юридическим лицам, для проведения совместной сверки сведений о лицах, использующих адреса принадлежащей недвижимости в качестве адреса места нахождения, внесенного в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Информацию о порядке проведения сверки можно получить по телефонам 933-45-43 и 933-45-54 или направив контактную информацию на адрес электронной почты opercont.r6316@nalog.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области полицейские поймали незаконных ловцов раков
В Самаре построят лыжероллерную трассу, которая будет работать круглый год
В Самаре чиновники игнорировали жалобы людей и были оштрафованы на 33 тысячи рублей
В Самаре три сестры-сироты получили для проживания разрушенную квартиру
Знакомые пропавшей в Тольятти девочки: она гуляет с 12 лет
Экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова, замешанного в коррупции, оставили в СИЗО до 23 апреля
Самарцы, сделавшие мурал в честь победы России над Испанией на ЧМ-2018, разрисовали завод "Авиаагрегат"
"Вороне как-то Бог...": В Самаре запустили флеш-моб в честь 250-летия Ивана Крылова
В Самарской области прокуратура хочет лишить прав двух наркоманов
В Тольятти полицейский помог женщине, едва не родившей в пробке, добраться до больницы
В Тольятти разыскивают пропавшую две недели назад 15-летнюю девочку
Посреднице по делу самарского следователя Веры Рабинович продлили домашний арест
В Самарской области впервые составили протокол за стоянку вертолета в неположенном месте
Станислав Черчесов побывал в расположении «Крыльев Советов»
К борьбе с пробками в Самаре хотят подключить искусственный интеллект
На стройплощадке «Кошелев-проекта» подломилась и упала стрела крана
В Самарской области оплатить эвакуацию автомобиля можно будет в течение 30 дней
«Присылайте ваши короткометражки»: киноработы самарцев могут попасть на большой экран
Культуру в самарскую глубинку привезут на колесах
В Самаре хотят убрать уличные колонки с водой
На Волге у села Рождествено столкнулись два судна на воздушной подушке