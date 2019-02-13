Самарцы смогут не платить за вывоз мусора, если они были в командировке или лечились в санатории
Жители Самарской области могут сократить расходы на вывоз мусора. Это будет возможно, если кто-то из членов семьи временно не проживает в квартире. Об этом сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции региона.
- Платить за вывоз мусора не придется тем гражданам, которые находились в командировке, на лечении в больнице или санатории, жили в гостинице, общежитии или в школе-интернате. Для этого нужно будет направить письменное заявление региональному оператору по обращению с ТКО, а также приложить документы, подтверждающие факт временного отсутствия человека, - рассказали в ведомстве.
Правда, как уточняют в Государственной жилищной инспекции региона, «скидки» будут распространяться только на тех жителей, которые платят за услуги регоператора из расчета количества проживающих.
ИСТОЧНИК KP.RU