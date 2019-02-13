Самарцы смогут не платить за вывоз мусора, если они были в командировке или лечились в санатории

13 Февр. 08:26 2019-02-13T08:29:57+03:00

Послабления будут распространятся только на тех, кто платит за вывоз мусора из расчета количества проживающих Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для этого нужно будет написать заявление и предоставить документы о своем отсутствии

Изменить размер текста: A A

Жители Самарской области могут сократить расходы на вывоз мусора. Это будет возможно, если кто-то из членов семьи временно не проживает в квартире. Об этом сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции региона.

- Платить за вывоз мусора не придется тем гражданам, которые находились в командировке, на лечении в больнице или санатории, жили в гостинице, общежитии или в школе-интернате. Для этого нужно будет направить письменное заявление региональному оператору по обращению с ТКО, а также приложить документы, подтверждающие факт временного отсутствия человека, - рассказали в ведомстве.

Правда, как уточняют в Государственной жилищной инспекции региона, «скидки» будут распространяться только на тех жителей, которые платят за услуги регоператора из расчета количества проживающих.

ИСТОЧНИК KP.RU