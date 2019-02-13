2019-02-13T08:48:05+03:00
Происшествия

В Самаре полицейские ищут жертв карманника

Мужчина уже был неоднократно судим, но на путь исправления так и не встал
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:

На днях полицейские задержали в Самаре 35-летнего Ибрагима Смаилова, который уже несколько раз был судим за карманные кражи. Сейчас мужчину подозревают в аналогичных преступлениях. В связи с этим сотрудники ГУ МВД по Самарской области просят откликнуться тех, кто пострадал от его ловких рук.

Приметы задержанного: на вид 30-40 лет, рост 175-178 см, среднего телосложения, смуглый, темные волосы, на верхней и нижней челюстях частично отсутствуют зубы. Одет: темная куртка с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки, черная вязанная шапка.

Полицейские просят всех, кто пострадал от действий карманника, сообщить об этом по телефонам: 8-9272-100-840, 8-9377-967-961, 8-9277-627-755, 02 (102) или в ближайший отдел полиции по телефонам дежурных частей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре построят лыжероллерную трассу, которая будет работать круглый год
В Самаре чиновники игнорировали жалобы людей и были оштрафованы на 33 тысячи рублей
В Самаре три сестры-сироты получили для проживания разрушенную квартиру
Знакомые пропавшей в Тольятти девочки: она гуляет с 12 лет
Экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова, замешанного в коррупции, оставили в СИЗО до 23 апреля
Самарцы, сделавшие мурал в честь победы России над Испанией на ЧМ-2018, разрисовали завод "Авиаагрегат"
"Вороне как-то Бог...": В Самаре запустили флеш-моб в честь 250-летия Ивана Крылова
В Самарской области прокуратура хочет лишить прав двух наркоманов
В Тольятти полицейский помог женщине, едва не родившей в пробке, добраться до больницы
В Тольятти разыскивают пропавшую две недели назад 15-летнюю девочку
Посреднице по делу самарского следователя Веры Рабинович продлили домашний арест
В Самарской области впервые составили протокол за стоянку вертолета в неположенном месте
Станислав Черчесов побывал в расположении «Крыльев Советов»
К борьбе с пробками в Самаре хотят подключить искусственный интеллект
На стройплощадке «Кошелев-проекта» подломилась и упала стрела крана
В Самарской области оплатить эвакуацию автомобиля можно будет в течение 30 дней
«Присылайте ваши короткометражки»: киноработы самарцев могут попасть на большой экран
Культуру в самарскую глубинку привезут на колесах
В Самаре хотят убрать уличные колонки с водой
На Волге у села Рождествено столкнулись два судна на воздушной подушке