В Самаре полицейские ищут жертв карманника

13 Февр. 08:46 2019-02-13T08:48:05+03:00

Мужчина уже был неоднократно судим, но на путь исправления так и не встал

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На днях полицейские задержали в Самаре 35-летнего Ибрагима Смаилова, который уже несколько раз был судим за карманные кражи. Сейчас мужчину подозревают в аналогичных преступлениях. В связи с этим сотрудники ГУ МВД по Самарской области просят откликнуться тех, кто пострадал от его ловких рук.

Приметы задержанного: на вид 30-40 лет, рост 175-178 см, среднего телосложения, смуглый, темные волосы, на верхней и нижней челюстях частично отсутствуют зубы. Одет: темная куртка с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки, черная вязанная шапка.

Полицейские просят всех, кто пострадал от действий карманника, сообщить об этом по телефонам: 8-9272-100-840, 8-9377-967-961, 8-9277-627-755, 02 (102) или в ближайший отдел полиции по телефонам дежурных частей.

ИСТОЧНИК KP.RU