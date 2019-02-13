Администрацию самарского губернатора пополнил бывший вице-премьер Забайкальского края

13 Февр. 09:09 2019-02-13T09:09:27+03:00

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В правительстве Самарской области произошли кадровые перестановки. Ряды региональных чиновников пополнил Дмитрий Кочергин, который до недавнего времени занимал пост вице-премьер Забайкальского края.

- Дмитрий Кочергин назначается на должность заместителя руководителя администрации губернатора — руководителя департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности, говорится в постановлении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Отметим, Дмитрий Кочергин начал свою карьеру в Читинском государственном университете с должности старшего преподавателя. Потом он работал в администрации Читинской области. С 2013 по 2016 год Дмитрий Кочергин был депутатом заксобрания Забайкальского края, а в последнее время трудился на посту заместителя председателя правительства Забайкальского края и руководил администрацией губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU