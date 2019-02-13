Ремонт теплотрассы завершен: Жителям Образцовой площадки в Сызрани вернули тепло
Работы по устранению аварии велись до позднего вечера
Фото: администрация Сызрани
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В Сызрани устранили коммунальную аварию на теплотрассе, которая произошла днем во вторник, 12 февраля, в районе Образцовой площадки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
- На время работ пришлось экстренно отключить отопление в 42 домах и 3 соцобъектах. Уже в 18:30 после обнаружения места порыва жителям всех домов, за исключением 11 объектов, вернули тепло, - отметили в мэрии Сызрани.
Аварийные бригады заменили поврежденный участок и завершили все сварочные работы в 23:00. После этого жителям полностью вернули тепло.
ИСТОЧНИК KP.RU