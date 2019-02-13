Стрелок из Самарской области Анна Тимофеева взяла «бронзу» на всероссийских соревнованиях

13 Февр. 09:42 2019-02-13T09:43:06+03:00

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В Ижевске завершились всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. Представительница Самарской области и стрелок самарского филиала ЦСКА Анна Тимофеева заняла третье место в олимпийском упражнении «Малокалиберный пистолет, дистанция 25 метров», сообщили в пресс-службе «армейцев».

- Ее результаты: 582 очка из 600 возможных – отборочный старт; 591 очко из 600 возможных – квалификация; 28 баллов – финал. Победительницей турнира стала победитель и призер этапов Кубка мира (МСМК) Юлия Алипова. Второе место заняла вице-чемпионка мира-2018 Виталина Бацарашкина из Омской области, - говорится в сообщении.

Фото: ЦСКА/Самара

Всего в упражнении участвовали 42 спортсменки из 18 регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU