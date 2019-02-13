Под Самарой военные расстреляли из огнеметов дзоты противника

13 Февр. 09:51 2019-02-13T09:51:51+03:00

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Подразделения 2-ой общевойсковой армии провели на Рощинском полигоне под Самарой боевые стрельбы из реактивных огнеметов «Шмель» и «Приз» с боеприпасами объемного взрыва.

- По замыслу военным нужно было в ближнем бою уничтожить дзоты противника. Стрельбы проводились в условиях метели на расстоянии до 400 метров, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

По данным ведомства, огнеметчики успешно справились с поставленной задачей и уничтожили замаскированные огневые точки противника. Отметим, что до этого военные занимались подготовкой на тренажерах. К боевым стрельбам их допустили только после того, как они на отлично провели стрельбы из учебных огнеметов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/691541" frameborder="0"></iframe> Под Самарой огнеметчики устроили условному противнику укус "Шмеля".

ИСТОЧНИК KP.RU