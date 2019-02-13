Под Самарой военные расстреляли из огнеметов дзоты противника
Подразделения 2-ой общевойсковой армии провели на Рощинском полигоне под Самарой боевые стрельбы из реактивных огнеметов «Шмель» и «Приз» с боеприпасами объемного взрыва.
- По замыслу военным нужно было в ближнем бою уничтожить дзоты противника. Стрельбы проводились в условиях метели на расстоянии до 400 метров, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
По данным ведомства, огнеметчики успешно справились с поставленной задачей и уничтожили замаскированные огневые точки противника. Отметим, что до этого военные занимались подготовкой на тренажерах. К боевым стрельбам их допустили только после того, как они на отлично провели стрельбы из учебных огнеметов.
Под Самарой огнеметчики устроили условному противнику укус "Шмеля".
ИСТОЧНИК KP.RU