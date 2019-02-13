В Самарской области озаботились вывозом и утилизацией ртутных ламп

13 Февр. 10:23 2019-02-13T10:26:42+03:00

Как оказалось, у регоператора нет лицензии на обращения с этими опасными отходами

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Депутаты Самарской губернской думы озаботились вопросом утилизации отходов 1-2 класса, в частности, ртутьсодержащих ламп. Как выяснилось, региональный оператор по обращению ТКО не имеет лицензии вывоз подобных отходов.

- По факту обращение с ртутьсодержащими лампами – это зона ответственности УК и ТСЖ, а не регионального оператора, - отметил депутат Михаил Матвеев.

Согласно постановлению правительства РФ от 2010 года, УК, ТСЖ и ЖСК обязаны собирать с жильцов своих домов ртутные лампы, а также информировать их о местах сбора подобных отходов. Также они должны заключать договор со специализированными предприятиями для вывоза ртутных ламп. На данный момент в Самаре установлено 15 контейнеров ГУП «Экология» для сбора опасных отходов. Адреса их размещения указаны на сайтах администрации и предприятия. Депутаты посоветовали мэрии дополнить этот список адресами контейнеров, установленными УК и ТСЖ.

Прокуратура, в свою очередь, рекомендовала регоператору получить лицензию на вывоз и утилизацию ртутных ламп, поскольку, если на полигонах или в его машинах будут найдены эти отходы, то его будет ждать штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU