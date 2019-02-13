2019-02-13T10:34:25+03:00
Умные вещи

Билайн дает безлимитный интернет при покупке смартфонов Samsung Galaxy

Акция стартует в преддверии 14 февраля, 23 февраля и 8 марта
Кирилл КАРИМОВ
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Билайн накануне 14 февраля, 23 февраля и 8 марта представляет специальное предложение для посетителей магазинов бренда по всей России – год или 6 месяцев связи с тарифом «Анлим» при покупке смартфонов Samsung Galaxy.

- Совсем скоро всем нам предстоит покупка подарков для родных и близких к предстоящим праздникам, - комментирует директор по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Антон Нечаев. - Хочется, чтобы выбранные подарки были полезными и постоянно напоминали о том, кто их подарил. При покупке Samsung Galaxy в наших магазинах можно получить год безлимитного интернета. Именно такой подарок будет в центре внимания любимого человека весь год.

По данным внутренней аналитики Билайн, самыми часто покупаемыми устройствами на День всех влюбленных, День Защитника Отечества и Международный женский день в сети магазинов Билайн традиционно являются смартфоны.

В преддверии предстоящих праздников Билайн предлагает при покупке смартфонов Samsung Galaxy год или полгода связи с тарифом «Анлим». Приобретая смартфон в комплекте с тарифом «Анлим», покупатель по цене устройства получает возможность пользоваться безлимитным интернетом и другими услугами связи в течение целого года или 6 месяцев.

Например, в состав комплекта вместе со смартфоном Samsung Galaxy A9 (2018) или Samsung Galaxy J6+ входит тариф «Анлим» на год. Выбирая Samsung Galaxy J4+ или Samsung Galaxy J6, покупатель получает услуги связи на 6 месяцев.

Приобрести смартфон в комплекте с услугами связи по выгодной цене на год или полгода посетители магазинов Билайн могут также в кредит без первого взноса и переплаты. Сумма ежемесячного платежа в случае покупки смартфона Samsung Galaxy J6+ и года связи по тарифу «Анлим» в кредит составляет 542 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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