2019-02-13T10:56:52+03:00
Общество

«Тусовался» с друзьями: в Тольятти нашли пропавшего 1,5 месяца назад подростка

16-летний Виталий Е. не выходил на связь с близкими с 26 декабря 2018 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские обнаружили пропавшего парня в одном из подъездов АвтоградаПолицейские обнаружили пропавшего парня в одном из подъездов АвтоградаФото: Архив "КП"
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В Тольятти полицейские разыскали 16-летнего Виталия Е., поиски которого продолжались около полутора месяцев. Напомним, 26 декабря прошлого года молодой человек примерно в 10:00 ушел из дома на улице Железнодорожной и пропал.

С тех пор полицейские проверили более 40 домов, подвалов и чердаков, осмотрели вокзал станции Жигулевское море и набережную, а также опросили около 100 местных жителей. В итоге стражам порядка удалось выяснить, что парень находится в компании своих друзей. Полицейские нашли Виталия в подъезде одного из домов Комсомольского района.

По данным ГУ МВД по Самарской области, в отношении подростка никаких противоправных действий не совершалось. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские провели с парнем профилактическую беседу и вернули родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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