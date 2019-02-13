«Тусовался» с друзьями: в Тольятти нашли пропавшего 1,5 месяца назад подростка
В Тольятти полицейские разыскали 16-летнего Виталия Е., поиски которого продолжались около полутора месяцев. Напомним, 26 декабря прошлого года молодой человек примерно в 10:00 ушел из дома на улице Железнодорожной и пропал.
С тех пор полицейские проверили более 40 домов, подвалов и чердаков, осмотрели вокзал станции Жигулевское море и набережную, а также опросили около 100 местных жителей. В итоге стражам порядка удалось выяснить, что парень находится в компании своих друзей. Полицейские нашли Виталия в подъезде одного из домов Комсомольского района.
По данным ГУ МВД по Самарской области, в отношении подростка никаких противоправных действий не совершалось. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские провели с парнем профилактическую беседу и вернули родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU