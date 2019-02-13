"Всевидящее око" бдит: в 2018 году самарских автомобилистов оштрафовали на 2,4 млрд рублей

13 Февр. 11:21 2019-02-13T11:21:44+03:00

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За минувший год камеры фото и видеофиксации нарушений ПДД зафиксировали в Самарской области около 3,5 миллионов правонарушений. Сумма наложенных на автомобилистов штрафов составила 2,4 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе выездного совещания комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы.

- На данный момент водители-нарушители пополнили бюджет региона только на 1,88 млрд рублей. Оставшуюся часть им еще предстоит выплатить, - сообщили в губдуме.

Отметим, что сейчас на территории Самарской области функционируют 432 камеры, которые фиксируют нарушение скоростного ркжима, и 1117 камер, которые фиксируют проезд перекрестка и пересечение стоп-линии на красный сигнал сфетофора. Обычно камеры ставят в тех местах, где часто происходят ДТП или нарушают ПДД. Предполагается, что в этом году количество систем наблюдения будет увеличено.

ИСТОЧНИК KP.RU