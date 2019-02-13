2019-02-13T11:58:07+03:00
Общество

Прокуратуре не понравились сугробы на дорогах и во дворах Кировского района Самары

Сотрудники надзорного ведомства нашли много неубранного снега возле пешеходных переходов
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Прокуратура вынесла несколько представлений в адрес УК и ТСЖ за неубранный снегПрокуратура вынесла несколько представлений в адрес УК и ТСЖ за неубранный снегФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Прокуратура продолжает проверять, как службы благоустройства и сотрудники УК и ТСЖ справляются с расчисткой дорог и дворов от снега. Как выяснилось, не все они выполняют свою работу должным образом. Так, сотрудники надзорного ведомства выявили в Кировском районе Самары множество различных нарушений.

- На улицах Черемшанской, Мирной, Стара-Загора, Алма-Атинской, Олимпийской, Товарной, Магистральной, Зубчаниновскому и Аэропортовскому шоссе были обнаружены снежные валы около пешеходных переходов, заужение проезжей части и снежный накат. Кроме того, по 110 адресам были выявлены нарушения при содержании придомовых территорий, - рассказали представители прокуратуры Кировского района.

Надзорное ведомство внесло в адрес руководителей нескольких муниципальных предприятий, УК и ТСЖ 12 представлений об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Также прокуроры направили материалы проверок в ГИБДД и Госжилинспекцию. Пока акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре построят лыжероллерную трассу, которая будет работать круглый год
В Самаре чиновники игнорировали жалобы людей и были оштрафованы на 33 тысячи рублей
В Самаре три сестры-сироты получили для проживания разрушенную квартиру
Знакомые пропавшей в Тольятти девочки: она гуляет с 12 лет
Экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова, замешанного в коррупции, оставили в СИЗО до 23 апреля
Самарцы, сделавшие мурал в честь победы России над Испанией на ЧМ-2018, разрисовали завод "Авиаагрегат"
"Вороне как-то Бог...": В Самаре запустили флеш-моб в честь 250-летия Ивана Крылова
В Самарской области прокуратура хочет лишить прав двух наркоманов
В Тольятти полицейский помог женщине, едва не родившей в пробке, добраться до больницы
В Тольятти разыскивают пропавшую две недели назад 15-летнюю девочку
Посреднице по делу самарского следователя Веры Рабинович продлили домашний арест
В Самарской области впервые составили протокол за стоянку вертолета в неположенном месте
Станислав Черчесов побывал в расположении «Крыльев Советов»
К борьбе с пробками в Самаре хотят подключить искусственный интеллект
На стройплощадке «Кошелев-проекта» подломилась и упала стрела крана
В Самарской области оплатить эвакуацию автомобиля можно будет в течение 30 дней
«Присылайте ваши короткометражки»: киноработы самарцев могут попасть на большой экран
Культуру в самарскую глубинку привезут на колесах
В Самаре хотят убрать уличные колонки с водой
На Волге у села Рождествено столкнулись два судна на воздушной подушке