Прокуратуре не понравились сугробы на дорогах и во дворах Кировского района Самары

13 Февр. 11:56 2019-02-13T11:58:07+03:00

Прокуратура вынесла несколько представлений в адрес УК и ТСЖ за неубранный снег Фото: REUTERS

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Прокуратура продолжает проверять, как службы благоустройства и сотрудники УК и ТСЖ справляются с расчисткой дорог и дворов от снега. Как выяснилось, не все они выполняют свою работу должным образом. Так, сотрудники надзорного ведомства выявили в Кировском районе Самары множество различных нарушений.

- На улицах Черемшанской, Мирной, Стара-Загора, Алма-Атинской, Олимпийской, Товарной, Магистральной, Зубчаниновскому и Аэропортовскому шоссе были обнаружены снежные валы около пешеходных переходов, заужение проезжей части и снежный накат. Кроме того, по 110 адресам были выявлены нарушения при содержании придомовых территорий, - рассказали представители прокуратуры Кировского района.

Надзорное ведомство внесло в адрес руководителей нескольких муниципальных предприятий, УК и ТСЖ 12 представлений об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Также прокуроры направили материалы проверок в ГИБДД и Госжилинспекцию. Пока акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU