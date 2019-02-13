2019-02-13T12:18:56+03:00
Общество

Житель Самары может лишиться свободы за посылку со стероидами

Молодому человеку незаконно прислали сильнодействующие вещества из Беларуси
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарская таможняФото: Самарская таможня
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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, в посылке которого нашли сильнодействующие вещества.

- Житель Самары получил посылку из Республики Беларусь. Там находились медицинские препараты в виде таблеток и жидкости. Экспертиза показала, что обнаруженный товар содержит вещества: «оксиметолон», «метандиенон», «тестостерон пропионат», «тренболон ацетат», «местеролон» и «станозолол». Все они относятся к сильнодействующим и запрещены к перемещению через границу Евразийского экономического союза, - рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу РФ сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ». Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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