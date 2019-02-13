В Самарской области предложили ввести онлайн-голосование на выборах

13 Февр. 12:40 2019-02-13T12:40:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Выборы в Самарской области, да и в стране в целом могут вывести на новый уровень. Сейчас рассматривается инициатива о том, чтобы люди голосовали не только на избирательных участках, но и через интернет. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Самарской губдумы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

- Появление специальных мобильных приложений и возможность онлайн-голосования привлечет избирателей в возрасте от 18 до 40 лет. Также этот вариант будет намного удобнее обычного способа голосования, - рассказали в губдуме.

Как отмечают депутаты, для того, чтобы внедрить онлайн-голосование, необходимо сначала сформировать все необходимые правовые механизмы и обеспечить надежность системы.

ИСТОЧНИК KP.RU