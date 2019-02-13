В Самаре на проспекте Масленникова неизвестный водитель сбил девушку и скрылся
Самарские полицейские разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Все произошло в понедельник, 11 февраля, примерно в 22:00 на проспекте Масленникова.
- Неизвестный водитель, двигаясь, предположительно, на иномарке темного цвета в сторону улицы Скляренко, в районе дома № 8 по проспекту Масленникова не пропустил 19-летнюю девушку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Девушка получила различные травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного ДТП или что-либо знает о личности водителя, сообщить об этом по телефонам: (846) 9519121, 89272961735 или 020 (102).
ИСТОЧНИК KP.RU