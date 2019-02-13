2019-02-13T12:53:28+03:00
Происшествия

В Самаре на проспекте Масленникова неизвестный водитель сбил девушку и скрылся

Пострадавшая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Самарские полицейские разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Все произошло в понедельник, 11 февраля, примерно в 22:00 на проспекте Масленникова.

- Неизвестный водитель, двигаясь, предположительно, на иномарке темного цвета в сторону улицы Скляренко, в районе дома № 8 по проспекту Масленникова не пропустил 19-летнюю девушку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Девушка получила различные травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного ДТП или что-либо знает о личности водителя, сообщить об этом по телефонам: (846) 9519121, 89272961735 или 020 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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