2019-02-13T13:11:43+03:00
Происшествия

На Волге у села Рождествено столкнулись два судна на воздушной подушке

К счастью, из людей никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Приволжская транспортная прокуратураФото: Приволжская транспортная прокуратура
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В Самарской области на Волге произошло водно-транспортное происшествие. В 500 метрах от пристани села Рождествено столкнулись два судна на воздушных подушках, которые следовали навстречу друг другу. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

- Было установлено, что столкнулись «Хивус-6» с одним судоводителем на борту, который двигался из Самары в Рождествено, и «Хивус-10» с капитаном-механиком и 9 пассажирами, который следовал ему навстречу. Причиной случившегося стало нарушение судоводителями Правил плавания судов по внутренним водным путям, - рассказали правоохранители.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Всех пассажиров доставили в Самару на другом судне на воздушной подушке - «Нептуне». Что касается участвовавших в столкновении суден, то у «Хивуса-10» оказались разбиты два окна по правому борту, а у «Хивуса-6» деформировалась защита скеги по левому борту. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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