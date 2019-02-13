В Самаре хотят убрать уличные колонки с водой

13 Февр. 13:34 2019-02-13T13:34:35+03:00

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Эпоха водопроводных колонок, которые появились в Самаре в 1886 году, уходит в прошлое. Компания «РКС-Самара» планирует совсем убрать их с улиц города.

- В конце ХХ века в Самаре было 1200 водопроводных колонок, а по состоянию на февраль 2019 года их осталось только 781. Мы считаем, что колонкам не место в городе, потому что жители используют их совершенно бесконтрольно: моют рядом с ними машины, присоединяют шланги для полива участков и набирают огромные емкости, - рассказали в «РКС-Самара».

С 2018 года компания проводит акцию «Вода с улицы — в дом», в рамках которой пользователям колонок предлагают завести воду в дом на взаимовыгодных условиях. В дальнейшем коммунальщики планируют вообще отказаться от колонок и провести водопроводные линии во все дома Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU