2019-02-13T16:51:26+03:00
Общество

Культуру в самарскую глубинку привезут на колесах

Область получит пять передвижных культурных центров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автоклубы будут оснащены световым, звуковым и видеоборудованиемАвтоклубы будут оснащены световым, звуковым и видеоборудованием
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В 2019 году в Самарскую область поступят 5 многофункциональных передвижных культурных центров — автоклубов отечественного производства. Их выделят в рамках реализации национального проекта «Культура» для повышения доступности культуры даже в самых отдаленных населенных пунктах.

- Самарская область должна получить пять автоклубов категории «ГАЗон Next» для Алексеевского, Волжского, Похвистневского, Сызранского и Сергиевского районов, - сообщили в региональном правительстве.

Все автоклубы оснащены звуковым, световым и видеооборудованием. Кроме того, у них есть автономный источник электроэнергии. Помимо Самарской области, автоклубы в этом году получат еще 20 регионов страны. Планируется, что до 2024 года в регионы РФ поступят 600 передвижных культурных центров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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