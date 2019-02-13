Культуру в самарскую глубинку привезут на колесах

13 Февр. 13:58 2019-02-13T16:51:26+03:00

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В 2019 году в Самарскую область поступят 5 многофункциональных передвижных культурных центров — автоклубов отечественного производства. Их выделят в рамках реализации национального проекта «Культура» для повышения доступности культуры даже в самых отдаленных населенных пунктах.

- Самарская область должна получить пять автоклубов категории «ГАЗон Next» для Алексеевского, Волжского, Похвистневского, Сызранского и Сергиевского районов, - сообщили в региональном правительстве.

Все автоклубы оснащены звуковым, световым и видеооборудованием. Кроме того, у них есть автономный источник электроэнергии. Помимо Самарской области, автоклубы в этом году получат еще 20 регионов страны. Планируется, что до 2024 года в регионы РФ поступят 600 передвижных культурных центров.

ИСТОЧНИК KP.RU