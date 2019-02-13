«Присылайте ваши короткометражки»: киноработы самарцев могут попасть на большой экран

13 Февр. 14:20 2019-02-13T14:20:31+03:00

Самарцы могут прислать свои короткометражные фильмы продолжительностью до 25 мин.

В Самаре полным ходом идет прием заявок на участие в проекте «Киноперекресток»

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До 28 февраля киноклуб «Треугольник» собирает заявки на участие в новом проекте «Киноперекрестки». Самарцы могут прислать свои короткометражные фильмы продолжительностью до 25 мин. Цель проекта - «перекрестный» обмен киноматериалами с киноорганизациями других регионов и презентация этих фильмов в ЦРК «Художественный» и на площадках-партнерах проекта. Все киноработы оценят и эксперты. Лучшие войдут в программу для презентации. К участию принимаются короткометражные фильмы в жанре «игровое кино», «документальное кино», «анимация».

Этапы проекта:

1 этап: прием фильмов – до 28 февраля.

2 этап: отсмотр фильмов экспертным советом для включения в самарскую программу показов «Кинорегион-63» - с 1 по 20 марта.

3 этап: презентация самарской программы «Кинорегион-63» и екатеринбургской программы «Новое кино Урала» в ЦРК «Художественный» - 30 марта в 17.00.

4 этап: презентация самарской и екатеринбургской программ на площадках партнеров проекта:

- МАУ г.о. Тольятти «Культурно-досуговый центр «Буревестник»;

- МБУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Нефтяник»

м.р. Нефтегорский;

- Кинотеатр Премьер зал «Парк Хаус» г.Екатеринбург.

Участники экспертного совета:

Иерей Игорь Головлев – директор Открытого всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль земли»;

Алексей Краснов - директор видеостудии «Д-Арт Профи»;

Елена Подроманцева – режиссер-документалист, член союза кинематографистов, лауреат отечественных и международных фестивалей;

Андрей Хорь – организатор самарского фестиваля независимого кино «70/30»;

Антон Стеллинг – режиссер телевидения, кинооператор, фотограф, преподаватель санкт-Петербургской школы телевидения;

Мария Яблокова - директор киношколы Big Bag School, представитель Фонда Независимого кино «Манифест-16».

Заявку на участие в проекте и копию фильма необходимо предоставить по адресу: г.Самара, ул.Куйбышева, д.105, либо на электронную почту kino-63@mail.ru

Участие в проекте бесплатное.

Подробная информация по телефону: 333-48-98

ИСТОЧНИК KP.RU