На стройплощадке «Кошелев-проекта» подломилась и упала стрела крана

13 Февр. 14:52 2019-02-13T14:52:48+03:00

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

Утром в среду, 13 февраля, на строительной площадке новой очереди «Кошелев-проекта» произошло ЧП. Там упала стрела строительного крана. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Стрела крана подломилась и рухнула на землю между двумя домами. Никто даже и царапины не получил, - рассказали местные жители.

В пресс-службе корпорации «Кошелев» подтвердили, что в результате случившегося никто не пострадал. Материального ущерба тоже нет. Что касается поврежденной строительной техники, то она принадлежит субподрядной организации. В настоящее время генподрядчик проводит по факту случившегося служебную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU