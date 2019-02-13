На стройплощадке «Кошелев-проекта» подломилась и упала стрела крана
К счастью, в результате случившегося никто не пострадал
Фото: koschelevsamaraФото: vk.com
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Утром в среду, 13 февраля, на строительной площадке новой очереди «Кошелев-проекта» произошло ЧП. Там упала стрела строительного крана. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
- Стрела крана подломилась и рухнула на землю между двумя домами. Никто даже и царапины не получил, - рассказали местные жители.
В пресс-службе корпорации «Кошелев» подтвердили, что в результате случившегося никто не пострадал. Материального ущерба тоже нет. Что касается поврежденной строительной техники, то она принадлежит субподрядной организации. В настоящее время генподрядчик проводит по факту случившегося служебную проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU