К борьбе с пробками в Самаре хотят подключить искусственный интеллект

13 Февр. 15:04 2019-02-13T15:31:29+03:00

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В Самаре планируют опробовать новый способ борьбы с пробками. Проблему с заторами на дорогах областной столицы поможет решить искусственный интеллект. Об этом в интервью РИА Новости заявил технологический эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» и НП «ГЛОНАСС» Вадим Сахонько.

- Для осуществления задуманного необходимо, чтобы большинство автомобилей в городе были оснащены технологиями связи V2X. С помощью нее автомобилисты смогут обмениваться данными о местоположении друг друга, работе светофоров и городском трафике. Искусственные интеллект будет в режиме реального времени получать все эти сведения и перенаправлять транспортные потоки, - рассказал Вадим Сахонько.

Предполагается, что специалисты завершат разработку новой технологии к середине этого года. Также в этом году после достижения всех необходимых договоренностей будет создана транспортная модель Самары и ее «цифровой двойник», которого подключат к искусственному интеллекту. Запустить пилотный проект планируется в 2020 году. Инвестиции в него составят около 15 млн рублей. Если интеллектуальная система будет иметь успех в Самаре, то ее внедрят и в другие города России. Это может произойти примерно через пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU