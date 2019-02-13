Станислав Черчесов побывал в расположении «Крыльев Советов»
Наставник сборной России понаблюдал за играми команды
12 февраля самарцы провели два контрольных матчаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во вторник, 12 февраля, побывал в расположении «Крыльев Советов» и понаблюдал за матчем команды. Об этом сообщает официальный Твиттер «КС».
- Вчера в расположение «Крыльев» прибыл главный тренер сборной России по футболу Станислав Саламович Черчесов и понаблюдал за результативными играми нашей команды, - говорится в сообщении.
Напомним, 12 февраля самарцы провели два контрольных матча. Оба завершились победами «Крыльев». В первой встрече подопечные Миодрага Божовича переиграли «Спартак» из Юрмалы 5:2. Во втором – казахстанский «Кайсар» 3:0.
ИСТОЧНИК KP.RU