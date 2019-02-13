В Самарской области впервые составили протокол за стоянку вертолета в неположенном месте

13 Февр. 15:57 2019-02-13T15:57:09+03:00

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Национальный парк «Самарская Лука» подвел итоги работы за 2018 год. Так, в минувшем году там было выявлено много различных правонарушений, связанных с браконьерством. Были и совсем необычные нарушения. К примеру, инспекторы нацпарка впервые составили протоколы на стоянку в неположенном месте вертолета и багги.

- В 2018 году было выявлено 514 экологических правонарушений и составлено столько же протоколов. Нарушителей в общей сложности оштрафовали на сумму более 3,5 млн рублей. У браконьеров было изъято 22 сети, 5 вентерей, 3 самолова и 84 кг рыбы, - рассказали представители «Самарской Луки».

В этом году в нацпарке стартовала акция «Снегоход», в рамках которой выявляются лица, которые передвигаются на снегоходах без разрешительных документов. С начала января госинспекторы «Самарской Луки» составили уже более 26 протоколов и наложили штрафы на сумму 51 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU