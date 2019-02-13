Посреднице по делу самарского следователя Веры Рабинович продлили домашний арест

13 Февр. 16:19 2019-02-13T16:19:22+03:00

Жанна Назарова посидит дома еще два месяца

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В среду, 13 февраля, в Октябрьском районном суде Самары рассматривалось ходатайство правоохранителей о продлении домашнего ареста Жанне Назаровой, которую подозревают в посредничестве в передаче взятки следователю ГСУ Вере Рабинович. Гособвинение попросило продлить ей арест до 18 апреля и запретить общаться с другими фигурантами дела, а также пользоваться телефоном и интернетом.

- У моей подзащитной есть серьезные заболевания, поэтому ей необходима медицинская помощь. Мы не имеем возражений по продлению срока домашнего ареста, но просим разрешить посещать поликлинику, - заявил на суде защитник Жанны Назаровой.

Суд постановил продлить женщине меру пресечения на два месяца, а также разрешил ей ездить в медучреждение с учетом наличия технических средств и в сопровождении сотрудников УФСИН.

Напомним, Жанну Назарову подозревают в том, что она передала 2,5 млн рублей Вере Рабинович. Деньги предназначались для того, чтобы правоохранительница поспособствовала в направлении одного из уголовных дел в суд, чего на самом деле сделать не могла. Миллионную взятку передал потерпевший по этому делу.

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ИСТОЧНИК KP.RU