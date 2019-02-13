2019-02-13T17:00:19+03:00
Общество

В Тольятти полицейский помог женщине, едва не родившей в пробке, добраться до больницы

Благодаря помощи Андрея Капунова на свет появился здоровый мальчик
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Вечер 7 февраля, когда на Самарскую область обрушился сильный снегопад, отметился не только затяжными пробками, но и появлением на свет нового человека. В тот день на Жигулевской ГЭС из-за непогоды образовался серьезный затор, и тут, как назло, в одной из застрявших в пробке машин у женщины начались роды. К счастью, рядом оказался заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД по Тольятти Андрей Капунов.

- К полицейскому обратился водитель автомобиля "Нива". Мужчина рассказал, что его дочь вот-вот родит, и попросил его помочь довезти ее до больницы. Роженицу пересадили в патрульный автомобиль. Андрей Капунов, включив звуковые сигналы и проблесковые маячки, незамедлительно отвез женщину в роддом, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейский успел вовремя: медики приняли роженицу с рук на руки и начали оказывать ей необходимую помощь. В итоге через 5 часов женщина родила сына. В дальнейшем Андрей Капунов побывал на выписке и поздравил молодую семью с пополнением. Отец семейства, в свою очередь, поблагодарил полицейского за оказанную помощь и попросил его поощрить.

Тольяттинский полицейский помог женщине добраться до роддома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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