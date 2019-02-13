В Самарской области прокуратура хочет лишить прав двух наркоманов

13 Февр. 17:53 2019-02-13T17:53:19+03:00

Вопрос о том, чтобы зависимым людям запретили садиться за руль, рассмотрят в суде

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Сотрудники прокуратуры Отрадного направили в городской суд 2 иска. Они просят, чтобы служители Фемиды запретили двум местным жителям садиться за руль. Причина - их неустойчивое состояние.

- Эти люди состоят на диспансерном наблюдении у врача-нарколога в Отрадненской городской больнице. Проверкой установлено, что у них есть водительские права, и в то же время они страдают зависимостью от психоактивных веществ, - сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В надзорном ведомстве переживают неслучайно. Наличие таких водителей на дорогах может привести к ДТП и создает реальную угрозу для остальных автолюбителей и пешеходов. Ограничить права на управления ТС для указанных лиц просят до установления их стойкой ремиссии. Сейчас исковые заявления находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU