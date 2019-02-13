"Вороне как-то Бог...": В Самаре запустили флеш-моб в честь 250-летия Ивана Крылова
"Ворона и Лисица", "Стрекоза и муравей", "Квартет", "Мартышка и очки" - с этими и другими произведениями Ивана Андреевича Крылова каждый знаком с детства. Сказочные истории о серьезных вещах читают, учат наизусть и приводят в пример уже более 200 лет, и у них никогда не будет срока давности.
В этом году, 13 февраля, со дня рождения их автора великого баснописца Ивана Крылова исполнилось ровно 250 лет. В честь этого события самарские знаменитости вместе с "Комсомольской правдой" в Самаре решили напомнить "крыловскую" мудрость и запустили флеш-моб.
В социальных сетях весь день появляются видео, на которых известные люди Самарской области читают произведения Крылова.
#Крылову250 #культурныелюди Актеры театра "Грань" читают басню к Дню рождения Крылова.
Одно из первых видео появилось в Instagram чемпиона мира по баяну, депутата Самарской губернской думы Сергея Войтенко. Музыкант прочитал басню "Лебедь, рак и щука".
Поддержали идею и двукратные обладатели "Золотой маски" новокуйбышевский театр-студия "Грань". Его художественный руководитель Дениса Бокурадзе, актеры Елена Елена Качиашвили и Сергей Поздняков создали маленький видеоспектакль на басню "Петух и жемчужное зерно".
- В этом году исполняется 250 лет со дня рождения великого русского поэта и баснописца Ивана Андреевича Крылова. И оторвавшись от репетиций, тренингов и читок новых пьес, мы вспоминаем БАСНИ КРЫЛОВА, - написали в социальных сетях артисты "Грани". - Предлагаем присоединяться к флешмобу #КРЫЛОВУ250
Их эстафету уже подхватили скандально известный поэт Александр Гутин, артисты самарского театра драмы имени Горького и другие. Все видео смотрите в социальных сетях самарской "Комсомолки".
Присоединиться к онлайн-чтениям может каждый желающий. Все что нужно, это прочитать басню Крылова, записать это на видео и опубликовать с социальных сетях с хештегами #культурныелюди#крылову250 #радиокпсамара.
ИСТОЧНИК KP.RU