2019-02-13T18:00:49+03:00
Общество

"Вороне как-то Бог...": В Самаре запустили флеш-моб в честь 250-летия Ивана Крылова

Актеры, депутаты, поэты и другие известные люди Самарской области устроили в социальных сетях чтения произведений знаменитого баснописца
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Поддержали идею и двукратные обладатели "Золотой маски" новокуйбышевский театр-студия "Грань"Поддержали идею и двукратные обладатели "Золотой маски" новокуйбышевский театр-студия "Грань"
Изменить размер текста:

"Ворона и Лисица", "Стрекоза и муравей", "Квартет", "Мартышка и очки" - с этими и другими произведениями Ивана Андреевича Крылова каждый знаком с детства. Сказочные истории о серьезных вещах читают, учат наизусть и приводят в пример уже более 200 лет, и у них никогда не будет срока давности.

В этом году, 13 февраля, со дня рождения их автора великого баснописца Ивана Крылова исполнилось ровно 250 лет. В честь этого события самарские знаменитости вместе с "Комсомольской правдой" в Самаре решили напомнить "крыловскую" мудрость и запустили флеш-моб.

В социальных сетях весь день появляются видео, на которых известные люди Самарской области читают произведения Крылова.

#Крылову250 #культурныелюди Актеры театра "Грань" читают басню к Дню рождения Крылова.

Одно из первых видео появилось в Instagram чемпиона мира по баяну, депутата Самарской губернской думы Сергея Войтенко. Музыкант прочитал басню "Лебедь, рак и щука".

Поддержали идею и двукратные обладатели "Золотой маски" новокуйбышевский театр-студия "Грань". Его художественный руководитель Дениса Бокурадзе, актеры Елена Елена Качиашвили и Сергей Поздняков создали маленький видеоспектакль на басню "Петух и жемчужное зерно".

- В этом году исполняется 250 лет со дня рождения великого русского поэта и баснописца Ивана Андреевича Крылова. И оторвавшись от репетиций, тренингов и читок новых пьес, мы вспоминаем БАСНИ КРЫЛОВА, - написали в социальных сетях артисты "Грани". - Предлагаем присоединяться к флешмобу #КРЫЛОВУ250

sergeyvoytenkosergeyvoytenko
Друзья сегодня 250 лет, со дня рождения великого Ивана Андреевича Крылова! Предлагаю дружно вспомнить басни!) Присоединяйтесь !!! А ещё всем скромно напоминаю о своём концерте в Кремле 2.03, жду всех с нетерпением, ссылка на Билеты в профиле!) #крылову250 #культурныелюди #комсомолка #москва #рф #великиелюдироссии
1177 отметок «Нравится»7 комментариевInstagram

Их эстафету уже подхватили скандально известный поэт Александр Гутин, артисты самарского театра драмы имени Горького и другие. Все видео смотрите в социальных сетях самарской "Комсомолки".

Присоединиться к онлайн-чтениям может каждый желающий. Все что нужно, это прочитать басню Крылова, записать это на видео и опубликовать с социальных сетях с хештегами #культурныелюди#крылову250 #радиокпсамара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре построят лыжероллерную трассу, которая будет работать круглый год
В Самаре чиновники игнорировали жалобы людей и были оштрафованы на 33 тысячи рублей
В Самаре три сестры-сироты получили для проживания разрушенную квартиру
Знакомые пропавшей в Тольятти девочки: она гуляет с 12 лет
Экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова, замешанного в коррупции, оставили в СИЗО до 23 апреля
Самарцы, сделавшие мурал в честь победы России над Испанией на ЧМ-2018, разрисовали завод "Авиаагрегат"
В Самарской области прокуратура хочет лишить прав двух наркоманов
В Тольятти полицейский помог женщине, едва не родившей в пробке, добраться до больницы
В Тольятти разыскивают пропавшую две недели назад 15-летнюю девочку
Посреднице по делу самарского следователя Веры Рабинович продлили домашний арест
В Самарской области впервые составили протокол за стоянку вертолета в неположенном месте
Станислав Черчесов побывал в расположении «Крыльев Советов»
К борьбе с пробками в Самаре хотят подключить искусственный интеллект
На стройплощадке «Кошелев-проекта» подломилась и упала стрела крана
В Самарской области оплатить эвакуацию автомобиля можно будет в течение 30 дней
«Присылайте ваши короткометражки»: киноработы самарцев могут попасть на большой экран
Культуру в самарскую глубинку привезут на колесах
В Самаре хотят убрать уличные колонки с водой
На Волге у села Рождествено столкнулись два судна на воздушной подушке