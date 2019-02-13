"Вороне как-то Бог...": В Самаре запустили флеш-моб в честь 250-летия Ивана Крылова

13 Февр. 18:00 2019-02-13T18:00:49+03:00

Актеры, депутаты, поэты и другие известные люди Самарской области устроили в социальных сетях чтения произведений знаменитого баснописца

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"Ворона и Лисица", "Стрекоза и муравей", "Квартет", "Мартышка и очки" - с этими и другими произведениями Ивана Андреевича Крылова каждый знаком с детства. Сказочные истории о серьезных вещах читают, учат наизусть и приводят в пример уже более 200 лет, и у них никогда не будет срока давности.

В этом году, 13 февраля, со дня рождения их автора великого баснописца Ивана Крылова исполнилось ровно 250 лет. В честь этого события самарские знаменитости вместе с "Комсомольской правдой" в Самаре решили напомнить "крыловскую" мудрость и запустили флеш-моб.

В социальных сетях весь день появляются видео, на которых известные люди Самарской области читают произведения Крылова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/691675" frameborder="0"></iframe> #Крылову250 #культурныелюди Актеры театра "Грань" читают басню к Дню рождения Крылова.

Одно из первых видео появилось в Instagram чемпиона мира по баяну, депутата Самарской губернской думы Сергея Войтенко. Музыкант прочитал басню "Лебедь, рак и щука".

Поддержали идею и двукратные обладатели "Золотой маски" новокуйбышевский театр-студия "Грань". Его художественный руководитель Дениса Бокурадзе, актеры Елена Елена Качиашвили и Сергей Поздняков создали маленький видеоспектакль на басню "Петух и жемчужное зерно".

- В этом году исполняется 250 лет со дня рождения великого русского поэта и баснописца Ивана Андреевича Крылова. И оторвавшись от репетиций, тренингов и читок новых пьес, мы вспоминаем БАСНИ КРЫЛОВА, - написали в социальных сетях артисты "Грани". - Предлагаем присоединяться к флешмобу #КРЫЛОВУ250

sergeyvoytenko Друзья сегодня 250 лет, со дня рождения великого Ивана Андреевича Крылова! Предлагаю дружно вспомнить басни!) Присоединяйтесь !!! А ещё всем скромно напоминаю о своём концерте в Кремле 2.03, жду всех с нетерпением, ссылка на Билеты в профиле!) #крылову250 #культурныелюди #комсомолка #москва #рф #великиелюдироссии

Их эстафету уже подхватили скандально известный поэт Александр Гутин, артисты самарского театра драмы имени Горького и другие. Все видео смотрите в социальных сетях самарской "Комсомолки".

Присоединиться к онлайн-чтениям может каждый желающий. Все что нужно, это прочитать басню Крылова, записать это на видео и опубликовать с социальных сетях с хештегами #культурныелюди#крылову250 #радиокпсамара.

ИСТОЧНИК KP.RU