Экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова, замешанного в коррупции, оставили в СИЗО до 23 апреля

13 Февр. 20:31 2019-02-13T20:31:29+03:00

Сам Мязитов считает, что в его деле много неоднозначных доводов

Сторона защиты просила смягчить меру пресечения для бывшего чиновника, но суд принял другое решение

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В среду, 13 февраля, в Откябрьском районном суде решали, где будет находится в ближайшие месяце бывший глава СОФЖИ - Реналь Мязитов - дома или в СИЗО. Попавшемуся на превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере экс-чиновнику в очередной раз переизбирали меру пресечения.

- Судья удовлетворил ходатайство следствия и принял решение оставить Мязитова под стражей. Обвиняемому продлили арест до 23 апреля 2019 года, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в суде.

Напомним, что, по версии стражей порядка, Реналь Мязитов в сентябре 2015 года от лица СОФЖИ заключил со строительной организацией договор на приобретение участка в районе улиц Кутякова и Максима Горького. За 2,6 га фонда Мязитова заплатил завышенную сумму. Ущерб составил более 60 млн рублей. Сейчас правоохранители продолжают расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU