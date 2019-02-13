Знакомые пропавшей в Тольятти девочки: она гуляет с 12 лет

13 Февр. 21:11 2019-02-13T21:11:51+03:00

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В Самарской области сотрудники полиции и волонтеры продолжают розыск 15-летней Анастасии Носковой. 31 января девочка ушла из дома № 18 на улице Ворошилова и до настоящего времени не объявилась. Как уверяют местные жители, с Настей такое бывало и раньше.

- Она и дома не живет. Погуляет, да объявится. Она это делает с 12 лет, я ее с рождения знаю. Если бы она действительно пропала то, я так думаю, что мать била тревогу, а тут даже родственники об её пропаже не знают, - пишет в социальных сетях Инна, знакомая пропавшей.

В ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что к ним заявление о пропаже несовершеннолетней поступило 12 февраля. Стражи порядка приняли меры к розыску подростка, подробно опросили заявителя, составили и разослали в территориальные отделы, а также в соседние регионы ориентировку с фотографией, описанием одежды. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Носковой, просят обращаться по телефонам: по телефонам: 8 (8482)93-46-24, 8-9608-44-50-00 или 020.

ИСТОЧНИК KP.RU