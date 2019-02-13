В Самаре три сестры-сироты получили для проживания разрушенную квартиру

13 Февр. 21:45 2019-02-13T21:45:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Недавно к Уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой обратилась жительница губернского центра Т. Он сообщила, что является сиротой, как и две ее сестры. Они остались без попечения родителей, а сейчас оказались и вовсе в крайне плачевных условиях.

- Т. и ее сестры в 1997 году были изъяты из семьи и помещены в детский дом, затем в школу-интернат. В тот период Т. было 10 лет. За 3-мя девочками было закреплено жилое помещение по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, 162, - сообщается на сайте омбудсмена.

В 2007 Т. окончила профессиональное училище и после смерти отца вернулась в дом на Чапаевской. Однако, проживать там оказалось невозможно: захламленная мусором, разрушенная, нет отопления, канализации, водоснабжения, газоснабжения, электричества, оконных рам, отсутствовало какое-либо имущество. Девушка, которой тогда было 21, ни физически, ни материально не могла провести ремонт в этой квартире.

Т. и сестры - инвалиды 2 группы - стали жить в маленькой квартирке, оставленный им в наследство умершей матерью. Вскоре у Т. и одной из сестер родились дети, Т., учитывая здоровья родственниц, ухаживала за ними практически в одиночку.

Сейчас дом на Чапаевской обещают отремонтировать

Гальцова отмечает, что в этой истории органы местного вовремя не приняли необходимые меры по обеспечению сохранности жилого помещения, закрепленного за детьми-сиротами. Консультант аппарата УПЧ Родионова выехала на место и проверила фактические условия жилья девушек.

Как сообщили Гальцовой в Департаменте управления имуществом Самары и администрации Ленинского района, сейчас принято решение о проведение капитального ремонта на Чапаевской, 162. В Департаменте отметили, что работы в квартире будут проводится за счет бюджетных средств. Обращении остается на контроле омбудсмена.

ИСТОЧНИК KP.RU