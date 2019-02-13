2019-02-13T21:45:45+03:00
Общество

В Самаре три сестры-сироты получили для проживания разрушенную квартиру

Сейчас девушкам помогает омбудсмен Ольга Гальцова, власти обещают провести ремонта
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Условия, предложенные девушкам, оказались непригодными для жильяУсловия, предложенные девушкам, оказались непригодными для жилья
Изменить размер текста:

Недавно к Уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой обратилась жительница губернского центра Т. Он сообщила, что является сиротой, как и две ее сестры. Они остались без попечения родителей, а сейчас оказались и вовсе в крайне плачевных условиях.

- Т. и ее сестры в 1997 году были изъяты из семьи и помещены в детский дом, затем в школу-интернат. В тот период Т. было 10 лет. За 3-мя девочками было закреплено жилое помещение по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, 162, - сообщается на сайте омбудсмена.

В 2007 Т. окончила профессиональное училище и после смерти отца вернулась в дом на Чапаевской. Однако, проживать там оказалось невозможно: захламленная мусором, разрушенная, нет отопления, канализации, водоснабжения, газоснабжения, электричества, оконных рам, отсутствовало какое-либо имущество. Девушка, которой тогда было 21, ни физически, ни материально не могла провести ремонт в этой квартире.

Т. и сестры - инвалиды 2 группы - стали жить в маленькой квартирке, оставленный им в наследство умершей матерью. Вскоре у Т. и одной из сестер родились дети, Т., учитывая здоровья родственниц, ухаживала за ними практически в одиночку.

Сейчас дом на Чапаевской обещают отремонтировать

Сейчас дом на Чапаевской обещают отремонтировать

Гальцова отмечает, что в этой истории органы местного вовремя не приняли необходимые меры по обеспечению сохранности жилого помещения, закрепленного за детьми-сиротами. Консультант аппарата УПЧ Родионова выехала на место и проверила фактические условия жилья девушек.

Как сообщили Гальцовой в Департаменте управления имуществом Самары и администрации Ленинского района, сейчас принято решение о проведение капитального ремонта на Чапаевской, 162. В Департаменте отметили, что работы в квартире будут проводится за счет бюджетных средств. Обращении остается на контроле омбудсмена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре построят лыжероллерную трассу, которая будет работать круглый год
В Самаре чиновники игнорировали жалобы людей и были оштрафованы на 33 тысячи рублей
Знакомые пропавшей в Тольятти девочки: она гуляет с 12 лет
Экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова, замешанного в коррупции, оставили в СИЗО до 23 апреля
Самарцы, сделавшие мурал в честь победы России над Испанией на ЧМ-2018, разрисовали завод "Авиаагрегат"
"Вороне как-то Бог...": В Самаре запустили флеш-моб в честь 250-летия Ивана Крылова
В Самарской области прокуратура хочет лишить прав двух наркоманов
В Тольятти полицейский помог женщине, едва не родившей в пробке, добраться до больницы
В Тольятти разыскивают пропавшую две недели назад 15-летнюю девочку
Посреднице по делу самарского следователя Веры Рабинович продлили домашний арест
В Самарской области впервые составили протокол за стоянку вертолета в неположенном месте
Станислав Черчесов побывал в расположении «Крыльев Советов»
К борьбе с пробками в Самаре хотят подключить искусственный интеллект
На стройплощадке «Кошелев-проекта» подломилась и упала стрела крана
В Самарской области оплатить эвакуацию автомобиля можно будет в течение 30 дней
«Присылайте ваши короткометражки»: киноработы самарцев могут попасть на большой экран
Культуру в самарскую глубинку привезут на колесах
В Самаре хотят убрать уличные колонки с водой
На Волге у села Рождествено столкнулись два судна на воздушной подушке